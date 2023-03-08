شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يدعو من الجامعة العربية بضرورة العمل الجماعى للحفاظ على الأمن العربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر ستحرص على العمل يدا بيد مع كل الدول الأعضاء بالجامعة العربية والامانة العامة ليبقى العمل الجماعي على مستوى التهديدات والتحديات من خلال حشد القدرات العربية التي من شأنها تحويل المواقف العربية رائدة عالميا.
واعتبر شكري خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب، فى دورته الـ159 العادية أن هناك ضرورة صياغة عمل عربي جماعي للحفاظ على الأمن بالدول العربية، من خلال منع التدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية، ومنع تفاقم الأزمات.
وتسلم وزير الخارجية سامح شكري رئاسة مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، معلنا افتتاح الدورة 159 من أعمال المجلس.
وانطلقت الأربعاء، أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقد سبق انعقاد المجلس، عدد من الفاعليات، منها اللجان المنبثقة عن مجلس وزراء الخارجية العرب، والاجتماع التشاوري، لمناقشة المستجدات الدولية والاقليمية، والاوضاع الاقتصادية الراهنة.
وكان قد أكد السفير محمد مصطفى مندوب مصر فى الجامعة العربية، أن القضايا المصيرية لا تزال قائمة ومؤثرة فى منطقتنا، مما يستوجب منا جميعا مناقشتها بكل جدية وسعة صدر والبحث فى مخرجات فاعلة وأكثر ملائمة، وفى الصدارة من تلك القضايا تأتى القضية الفلسطينية، وأنها كانت ولا تزال قضية العرب المركزية.
وأضاف فى كلمته خلال رئاسته اجتماع المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية الاثنين الماضى، أننا نتطلع سويا إلى دورة جديدة ناجحة تفضى إيجابا وتثمر ثمرات طيبة فى الصالح العربى المشترك.