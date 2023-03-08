شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يدعو من الجامعة العربية بضرورة العمل الجماعى للحفاظ على الأمن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر ستحرص على العمل يدا بيد مع كل الدول الأعضاء بالجامعة العربية والامانة العامة ليبقى العمل الجماعي على مستوى التهديدات والتحديات من خلال حشد القدرات العربية التي من شأنها تحويل المواقف العربية رائدة عالميا.

واعتبر شكري خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب، فى دورته الـ159 العادية أن هناك ضرورة صياغة عمل عربي جماعي للحفاظ على الأمن بالدول العربية، من خلال منع التدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية، ومنع تفاقم الأزمات.