شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه بتيسير استقبال طلبات الراغبين فى الحصول على تأشيرة حج الجمعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتيسير كافة الإجراءات خلال استقبال طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في الحصول على تأشيرة لحج هذا العام.

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعى تقديم الطلبات إلكترونيا من خلال البوابة الموحدة للحج بعد سدادهم الرسوم وفقا لطرق الدفع الإلكترونى المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية ويعتبر الطلب تحت المراجعة، كما يتم إتاحة التقديم ورقيا من خلال ملء النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها بحد أقصى مرافق واحد من الأقارب، ثم تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية حيث تراجع البيانات مع المتقدمين.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.