شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأشراف لمستشار رئيس الإمارات: علاقات القاهرة وأبو ظبى ضاربة فى جذور التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نقيب الأشراف السيد محمود الشريف، إن العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ضاربة في جذور التاريخ، وفى تطور مستمر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال لقاء نقيب الأشراف مع على الهاشمى مستشار الرئيس الإماراتى للشئون الدينية والقضائية، بمقر نقابة الأشراف؛ لبحث سبل التعاون المشترك.

وأضاف نقيب الأشراف، أن العلاقات بين الشعبين الشقيقين تسودها القيم الصادقة الحقيقية، من الأخوة والمودة والتوافق، مشيدًا بالمواقف التاريخية لمؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان تجاه مصر، لافتًا إلى مقولة الشيخ زايد الشهيرة أثناء حرب 6 أكتوبر عام 1973 "إن البترول العربى ليس أغلى من الدم العربى".

من جانبه، وجه مستشار الرئيس الإماراتي للشئون الدينية والقضائية علي الهاشمي الشكر لنقيب الأشراف على حفاوة الاستقبال، معربًا عن سعادته بتواجده في مقر نقابة الأشراف "آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه".

وأكد الهاشمى، أن العلاقات بين مصر والإمارات قوية وراسخة وأرسى قواعدها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر والإمارات وينعم عليهما بمزيد من التقدم والرخاء، وأن يوفق قادتهما لما فيه الخير للبلدين والشعبين.