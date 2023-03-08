شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 2.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة فى كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة القوى العاملة، عن بيان بنشاط مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، وما قدمته من خدمات وأنشطة خلال شهر فبراير 2023، وذكرت في بيان لها اليوم الأربعاء أن "المديرية" أفادت بتشغيل 567 شاباً من أبناء المحافظة داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى، منهم 51 من ذوى الهمم، وصرف 2 مليون و523 ألفاً و500 جنيه منح رعاية اجتماعية لـ 5074 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، وتقديم رعاية صحية لـ 15 عاملا من المسجلين قيمتها 52 ألف جنيه.

وأضاف البيان الذي تلقته الوزارة من مدير المديرية حازم علي حسن، أنه وخلال الشهر أيضاً جرى التفتيش على 561 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى على 456 منشأة يعمل بها 1293 عامل، وتنظيم 4 دورات تدريبية استفاد منها 50 متدرب ومتدربة عن طريق مراكز التدريب المهنى ووحدة التدريب المتنقلة، فضلاً عن إستخراج 670 شهادة قياس مستوي مهارة وكارنيه مزاولة حرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.