شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: محور كمال عامر يربط محاور 26 يوليو وجامعة الدول وفيصل والهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءً موسعا بحضور اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري للوقوف على التجهيزات النهائية لبدء التشغيل التجريبي لمحور الفريق كمال عامر، بدءا من غداً الخميس فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوباً، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالاً بمنطقة إمبابة بطول 12 كم.

وأكد اللواء أحمد راشد، أن المحور سوف يحدث طفرة مرورية كبيرة بمدينة الجيزة حيث يربط القوس الجنوبي للطريق الدائرى بالمنيب جنوباً بالقوس الشمالي، بطول 12 كم، وعرض (33 - 65.5) م كما يربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة)، ولتعظيم الاستفادة من المشروع، جار تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالاً، ليصبح إجمالى طول المحور 15 كم.

وأشار اللواء أحمد راشد أن المشروع يتضمن إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 - 3) حارات مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، كما تم استغلال المساحات المتوافرة أسفل الكبارى التى تم إنشاؤها فى المشروع بشكل حضارى، كمتنزهات وجراجات ولإقامة الخدمات اللازمة.

وتوجه المحافظ بالشكر والتقدير لجهاز تعمير القاهرة الكبري للتعاون المثمر مع أجهزة المحافظة وإنجاز ذلك المشروع الخدمي الهام والذي سيضاف لشبكة الطرق الجديدة بالمحافظ.

كما توجه محافظ الجيزة بالشكر للشركات العاملة بالمشروع لالتزامها بالجدول الزمني المحدد له.

وخلال اللقاء اطلع المحافظ على تجهيزات الإدارة العامة لمرور الجيزة لتشغيل المحور من توفير الخدمات المرورية بطول المحور والأوناش والسرعات المقررة وغيرها من العوامل اللازمه لحفظ امن وسلامه المواطنين مستخدمي المحور مثمناً الدور الذي قامت به مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة للمرور خلال مراحل تنفيذ المحور المختلفة وتقديم العون اللازم لأجهزة المحافظة، لافتا أن محافظة الجيزة تشهد تنفيذ العديد من المحاور المرورية الأخري التي ستساهم في تفتيت كافه الإختناقات المرورية بالعديد من البؤر المرورية الساخنة.

ومن جانبه أكد اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري أن المحور سوف يحل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، ويُعيد توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، ويُعد المحور الجديد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى، مما يؤدى لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود وحل مشاكل الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية والمناطق التى يمر بها مسار المحور فى هذه المسافة.

وتقدم اللواء الكيلاني بالشكر لأجهزة محافظة الجيزة والشركات العاملة والإدارة العامة لمرور الجيزة للمساهمة الفاعلة في خروج المشروع الي النور وتحقيق الاستفادة منه للمواطنين .