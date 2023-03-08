افتتاح منافذ بيع السلع المخفضة بالتبين وحلوان استعدادا لاستقبال شهر رمضان

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة القاهرة افتتاح منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة بأسعار مخفضة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، حيث أوضحت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن المنطقة مستمرة فى التوسع بإنشاء المعارض والمنافذ الثابتة لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء.

وفى هذا السياق تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود أحياء المنطقة الجنوبية لافتتاح المنافذ الجديدة ومنها افتتاح أحدث منفذ لخدمة أهالى التبين بحضور الدكتور أحمد القزاز رئيس الحى والذى تفقد المنفذ واشاد بتنوع المنتجات وجودتها وتغطيتها لكافة الاحتياجات الأساسية التى تهم المواطن، وخاصة السلع الغذائية الأساسية كالأرز، السكر، الزيت، السمن وبيض المائدة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم افتتاح أحدث منفذ بحلوان والكائن بشارع رايل وسط اقبال جماهيرى وتهافت كبير لشراء احتياجاتهم من سلع غذائية نظرا لجودة الاصناف المعروضة وانخفاض سعرها مقارنة بمثيلاتها بالأسواق.

وأوضحت نائب المحافظ أن هناك خطة شاملة بإنشاء العديد من المنافذ التابعة لمبادرة المواطن اولا حيث تم افتتاح 25 منفذا بالمنطقة الجنوبية حتى الان إلى جانب تكثيف الجهود لفتح المزيد لتشمل كافة مناطق المنطقة الجنوبية ليشعر المواطن بتغيير ملموس فى الأسعار وجودة المنتجات موجه بمواصلة الحملات اليومية على كافة المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة السلع وتوافرها، وعدم المغالاة فى الأسعار وعدم احتكار السلع الغذائية.