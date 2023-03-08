شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن نتائج بطولة الكونغ فو للجامعات والمعاهد العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت منافسات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للكونغ فو برحاب جامعة القاهرة بمشاركة (260 ) طالبًا وطالبة من جامعات (الإسكندرية - عين شمس - حلوان - بني سويف - القاهرة -التعليم العالي - بنها - مدينة السادات - الأزهر - دمنهور - قناة السويس - 6 أكتوبر - أسيوط - طنطا - المصرية الروسية - اليابانية - المنوفية - المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية - بدر بالقاهرة - مصر للعلوم والتكنولوجيا)، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

* نتيجة الطالبات ساندا:

- وزن تحت 48 ك:

* المركز الأول: آمال رجب محمد - جامعة الإسكندرية.

* المركز الثاني: بسنت طارق أحمد - جامعة عين شمس.

* المركز الثالث: مهجة شريف السيد شوقي - جامعة حلوان.

* المركز الثالث مكرر: ميادة رمضان ميهوب - جامعة بني سويف .

- وزن تحت 52 ك:

* المركز الأول: فدوي صلاح الدين عبدالله - جامعة الإسكندرية.

* المركز الثاني: رؤي أحمد محمد توفيق - جامعة حلوان.

* المركز الثالث: رنا عنتر أحمد هاشم - جامعة القاهرة.

* المركز الثالث مكرر:أمنية أحمد صالح - جامعة بنها.

- وزن تحت 56 ك:

* المركز الأول: أروي محمد حسن يوسف - جامعة الأزهر.

* المركز الثاني: شهد حمدي عبدالله - جامعة القاهرة.

* المركز الثالث: منة عيسي سعيد - جامعة الإسكندرية.

* المركز الثالث مكرر: آلاء محمد فتحي - جامعة بنها.

- وزن تحت 60 ك:

* المركز الأول: ندى فهيم السيد محمد - جامعة الإسكندرية.

* المركز الثاني: هدي علي عبدالمنعم - جامعة بني سويف.

* المركز الثالث: رانيا عمر حسانين - جامعة 6 أكتوبر.

* المركز الثالث مكرر: خلود خالد أحمد - جامعة حلوان.

- وزن تحت 65 ك:

* المركز الأول: نادية أيمن عبد الوهاب - الجامعة اليابانية.

* المركز الثاني: إيمان هاني عبد العاطي - جامعة بنها.

* المركز الثالث: نورهان محمد السعيد - جامعة طنطا.

* المركز الثالث مكرر: ألاء هاشم عبد الصبور - جامعة الإسكندرية.

- وزن تحت وزن 70 ك:

* المركز الأول: إسراء رجب عوض - جامعة الأزهر.

* المركز الثاني: منة الله محمد محمد - جامعة الإسكندرية.

* المركز الثالث: كرستينا مجدي عوض الله - جامعة عين شمس.

* المركز الثالث مكرر: نادين علي سيد جلال - جامعة حلوان.

- تحت وزن 75 ك:

* المركز الأول: سهيلة سليم علي رزق - جامعة عين شمس.

* المركز الثاني: آية صلاح عيد محمد - جامعة حلوان.

* المركز الثالث: أروي محمد حسانين - الجامعة اليابانية

* المركز الثالث مكرر: رانيا بخيت المحمدي - جامعة قناة السويس.

- تحت وزن 80 ك:

* المركز الأول: نورا سليمان أحمد - جامعة الإسكندرية.

* المركز الثاني: مي أحمد محمود عبيد - جامعة طنطا.

* المركز الثالث: جومانة محمد إبراهيم - الجامعة اليابانية.

* نتيجة الطلبة ساندا:

- وزن تحت 48 ك:

- المركز الأول: يوسف محمد أبو العلا - جامعة حلوان.

- المركز الثاني: حمزة محمود عليان - جامعة القاهرة.

- وزن تحت 75 ك:

- المركز الأول: أحمد اسماعيل محمد - التعليم العالي.

- المركز الثاني: البراء محمد محمود - جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: محمد أحمد رمضان - جامعة بني سويف.

- المركز الثالث مكرر: عبد الرحمن ياسر محمدي - جامعة قناة السويس.

- وزن فوق 90 ك :

- المركز الأول علي ابراهيم علي - جامعة الإسكندرية.

- المركز الثاني: عاصم رشاد بدوي - جامعة بني سويف.

- المركز الثالث: شهاب الدين طارق منصور - جامعة حلوان.

- المركز الثالث مكرر: أحمد عبد العزيز علي إبراهيم - جامعة بنها.

* نتيجة الأساليب طالبات:

* نتيجة مسابقة الأسلوب:

- المركز الأول: سارة صلاح محمد - تايجي اختياري - جامعة عين شمس.

- المركز الثاني: شهد أحمد عبد العزيز - تايجي SET3 - جامعة حلوان

- المركز الثالث: مريم صلاح محمود - تايجي اختياري - جامعة ٦ أكتوبر.

* نتيجة أسلوب سيف رفيع:

- المركز الأول: سندس حسام الدين حسن - جامعة حلوان.

- المركز الثاني: غادة هشام يوسف صلاح - الجامعة البريطانية.

نتيجة الأساليب طلبة: - نتيجة جنوبي اختياري:

- المركز الأول: إبراهيم عمرو إبراهيم - جامعة عين شمس.

- نتيجة رمح اختياري:

- المركز الأول: مروان محمد بدر الدين - جامعة عين شمس.

- المركز الأول مكرر: محمد عصام سيد - جامعة بني سويف.

يُذكر أن البطولة أقيمت بإشراف الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتورعرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.أحمد فاروق، عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، وكابتن بهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور ياسر مبروك مقرر لجنة المسابقات بالاتحاد الرياضي للجامعات، ود. محمد رمضان، مشرف البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات.