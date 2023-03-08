رحلة الأقصر وأسوان لأسر الشهداء والمصابين ينظمها المجلس القومى.. صور

القاهرة - سامية سيد - نظم المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، رحلة لأبناء الشهداء والمصابين رحلة ترفيهية إلى مدينة الأقصر وأسوان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ضمن الخدمات الاجتماعية والرياضة والثقافة التى يقدمها المجلس لأسر الشهداء والمصابين.

وضمت الرحلة أكثر من 150 شاب وفتاه من أبناء الشهداء والمصابين وذويهم، زاروا خلالها المعالم الأثرية بمحافظتى الأقصر وأسوان، منها معبد أبى سمبل ومعبد الكرنك ومعبد حتشتبسوت وفيله، والعديد من ورش العمل وحفلات السمر، حيث وفر المجلس اماكن للإقامة وسبل الانتقالات والمعيشة خلال فترة الرحلة.

جدير بالذكر أن المجلس يقدم الرعاية الاجتماعية لأسر الشهداء والمصابين فى جميع النواحى فعلى سبيل المثال، إعفائهم من مصروفات الدراسة بجميع المراحل، ورعاية الأطفال الموهوبين، وكذلك تقديم كل الدعم لتنظيم رحلات ترفيهية وسياحية وإقامة الحفلات، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع وزاراتى الشباب، حيث يصل عدد المستفيدين من المكاتب الإقليمية والتى يصل عددها 9 مكاتب بمبنى 9 محافظات حوالى 1650 مستفيدا بالمكاتب الإقليمية بالمحافظات وتقديم خدمات الرعاية لهم، ويتم بإعفاء أسر الشهداء والمصابين من رسوم ركوب أتوبيسات النقل العام والقطارات واستخراج اشتراكات المترو.

جدير بالذكر أن المجلس اعد قاعدة بيانات للشهداء والمصابين وصل عددهم إلى ما يقرب من 843 شهيدا وحوالى 5372 مصابا و59 مصابا بعجز كلى، وجميعهم مستفيدين من خدمات المجلس حيث وصل عدد المستفيدين حوالى 7682 مستفيدا.