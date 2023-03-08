شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تعلن تلقى الجمعيات الأهلية 9.5 مليار جنيه منح وتبرعات خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الزيادة تدلل على استمرار الارتفاع فى إجمالى قيمة التمويل الوارد للجمعيات والمؤسسات الأهلية نتاج انعكاس إيجابيات البنية التشريعية الجديدة التى وضعتها الدولة وبُنىَ عليها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ، وفى إطار دعم الوزارة وتقديرها لدور المجتمع الأهلى وأهميته وإعلان السيد الرئيس عام 2022 عام المجتمع المدنى.
ومن جانبه أوضح أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي أن هذه المنح والتبرعات تم توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية فى عدة مجالات منها مشروعات خدمات صحية وطبية، وأخرى لتعزيز المشاركة المجتمعية للشباب والمرأة ودعم حقوقهما، وتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقر، بالإضافة إلى رعاية الأسرة والأمومة وخدمات الطفل، ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لزيادة دخل الأسرة وخلق فرص عمل للشباب، فضلا عن مشروعات لدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومشروعات تعليمية وبيئية، وكفالة ورعاية الأيتام، وتقديم مساعدات للأجانب من ضيوف مصر المقيمين على أراضيها، ومشروعات حماية البيئة وتطوير العشوائيات ومشروعات توصيل المياه، ورعاية كبار السن.
وأضاف عبد الموجود أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بمراجعة مدى اتفاق الأنشطة التي ستنفذ من خلال المنحة مع أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي واتفاق الموازنة التقديرية للمنحة مع النشاط وألا يكون قد ثبتت في حق الجمعية أي مخالفات مالية أو قانونية، وبعد الموافقة على المنحة يتم متابعة أوجه الصرف للتأكد من صرف المنحة في الاغراض المخصصة لها.