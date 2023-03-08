شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عالمى للمرأة .. تجليس القاضيات على منصة العدالة بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المرأة نصف المجتمع، تتقلد شتى المناصب في الداخل والخارج، ورفعت الدولة المصرية من شأن المرأة منذ سنوات عدة، وأصبحت صاحبة بصمة في أي منصب تشغله.

ومن خلال جهود الدولة لتمكين المرأة ولأول مرة فى مجلس الدولة إحدى الهيئات القضائية تجلس المرأة على منصة العدلة فى أكتوبر 2021، مع زملائهن من القضاة، بحيث تحضر ضمن تشكيل المحكمة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية، كما ستبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة.

بتلك الخطوة وتجليس المرأة على منصة العدلة تكون القاضيات قد تحقق لهن جميـع صلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثـل القضاة، وفي ذات الوقت سيستمر بحثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها، كما سيستمر تدريبهن لمزيـد مـن ثـقـل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائي.

كان قرار جمهوري يحمل رقـم 446 لسنة 2021 في الثالث من أكتوبر 2021 بتعيين عدد (98) قاضية في مجلس الدولة، فقد تم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها وشاركن زملاءهن مـن القضاة في الإنجـاز المتميز الذي يتم حاليا بالمجلس، وفي ذات الوقت اجتازت جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسـة ملفـات القضايا وإدارة الجلسة والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها