شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: الدولة المصرية مستمرة فى جهود تمكين السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية بالتحية والتقدير لكل سيدة مصرية مخلصة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وكتبت السيدة انتصار السيسى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":" إننى في هذه المناسبة أؤكد أن الدولة المصرية مستمرة في جهود تمكين السيدات على كل المستويات والأصعدة، إيمانًا بأن المرأة شريك أساسي وعنصر فاعل في بناء جمهوريتنا الجديدة.

كل عام وأنتن بخير"