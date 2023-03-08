شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" تعلن تسليم عقود عمل لذوى همم فى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، تسليم عقود عمل لذوي همم في محافظة مرسى مطروح، وذلك في إطار خطة الوزارة نحو دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتزامناً مع الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديري المديريات بالمحافظات لتنفيذ خطة الوزارة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم.

وقال بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن مديرية القوى العاملة بمطروح سلمت عقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة للعمل في أحد الفنادق، وأوضح مدير المديرية عاطف درويش في تقريره للوزارة، أن المديرية مستمرة في حصر المنشآت للتأكد من استيفاء نسبة تعيين الـ5% من ذوي الهمم.

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة أعنلت أن مديرياتها ومكاتبها المختصة في المحافظات، وخلال الأسابيع السبعة الماضية، قامت بِحصر 67% من إجمالي عدد المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملا، راصدةً مدى استيفاء تعيين نسبة الـ5 % لذوي الهمم فيها، وكذلك الأعداد المطلوب إستيفاء تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقالت إن عدد المنشآت التي تم حصرها حتى اليوم الأحد بلغت 15891 منشأة، يعمل بها مليوناً 865 ألفاً 764 عاملا، وذلك من إجمالي منشأت يبلغ عددها 23 الفاً و654 منشأة، من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية، موضحة أن العدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشأت التي تم حصرها حتى الان يبلغ 93 ألفاً 164 عامل،وأن المُعين منهم فقط 53 ألفاً و818 عاملا، والمتبقي استيفائه للتعيين يبلغ 39 الفاً و683 عاملا.