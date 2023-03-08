شكرا لقرائتكم خبر عن رواتب تصل لـ7500 جنيه.. خطوات التقديم لوظائف النشرة القومية للتشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثير من الشباب عن كيفية التقدم لفرص العمل التي تعلن عنها النشرة القومية للتشغيل الصادرة عن وزارة القوى العاملة، والتي تأتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري في المحافظات.

وتكشف الإدارة المركزية للتشغيل بوزارة القوى العاملة، في نشرات التوظيف نصف الشهرية والشهرية الدورية عن توافر فرص عمل ووظائف خالية للشباب من الجنسين في مختلف التخصصات بمحافظات الجمهورية، كما تعلن عن فرص عمل لذوى الهمم بالمحافظات، بمزايا تأمينية ورواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018.

وفي نشرتها الأخيرة، كشفت الوزارة عن توافر 3863 فرصة عمل جديدة بـ52 شركة قطاع خاص للتقديم عليها خلال شهري فبراير ومارس الجاري بـ14 محافظة، تشمل القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، والدقهلية، والوادي الجديد، وأسوان، وذلك بمزايا تأمينية ورواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ7500 جنيه شهريا.

وأوضحت النشرة، أن الوظائف الخالية في عدد من التخصصات، تشمل مهندسين تخطيط وميكانيكا وإنتاج، ومحاسبين، ومنسقين ميدانيين، ومحاسبين تكاليف، ومشرف مواقع، ومشرف جودة، ومشرف أمن، ومندوبين مبيعات، ومشرفين جودة، وعمال إنتاج، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وخدمة عملاء، وأخصائى تدريب وطباخين، وممرضين، وأخصائيون سلامة وصحة مهنية، وكافة التخصصات الفندقية، وكافة مهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى .

وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، على مهن أخصائي تمويل، ومشرفين، وموظفين استقبال، وإداريين، وسائقين، وعمال، ودليفرى، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، والزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018.

وأوضحت "الوزارة"، أن على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمى للوزارة http://www.manpower.gov.eg.