شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى باليوم العالمى للمرأة: كل عام وكل نساء وفتيات مصر والعالم هن مصدر قوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، رسالة لنساء وفتيات مصر والعالم بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، قائلة: "كل عام وكل نساء وفتيات مصر والعالم هن مصدر قوة ومبعث فخر لأوطانهن".

وأضافت رئيس المجلس القومى للمرأة فى رسالتها بمناسبة اليوم العالمى للمرأة: أنه فى ظل احتفال هذا العام تحت شعار "إشراك الجميع رقميا: الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين"، حققت مصر تقدماً ملموساً بخطط واستراتيجيات وبرامج ومبادرات وطنية.

وأكدت: "علينا جميعا أن نكثف جهودنا للتصدي لظاهرة العنف السيبراني ضد المرأة والفتاة، وتحسين سبل الوقاية والحماية منها على المنصات ووسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشراكات المتعددة لخلق حلول وسياسات تكنولوجية لتمكين المرأة والفتاة وتعزيز أمنهما".

وتحتفل المرأة المصرية في شهر مارس من كل سنة بيوم المرأة المصري والعالمي، بسبب الإنجاز الملموس الذي قدمته المرأة في المجتمع بعد المجهود الكبير الذي وفرته الدولة المصرية لها، وهو ما ساعدها على تحقيق نجاحات لم تحققها من قبل في التمكين الاجتماعي.

المرأة المصرية أصبحت تمثل أولوية لدى الدولة، لذلك تم إطلاق عدد من المبادرات الوطنية لتمكينها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وتعد مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي أعادت استراتيجية لتمكين المرأة 2030، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 من خلال المجلس القومي للمرأة.



