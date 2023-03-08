شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تحرر 97 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 97009 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 15514 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط 2687 مخالفة السير بدون تراخيص و30 مخالفة موقف عشوائى و58 مخالفة شروط التراخيص، وتم تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.