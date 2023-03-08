شكرا لقرائتكم خبر عن التوقيع على مذكرة تفاهم لتطوير شركة النصر للزجاج والبلور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، بهدف تطوير وزيادة رأس المال وضخ استثمارات جديدة فى شركة النصر للزجاج والبلور.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

ووقع مذكرة التفاهم كل من المهندس محمد السعداوي مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وأحمد عطا، المدير التنفيذي للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية.

وقال وزير قطاع الأعمال العام: يأتي هذا التوقيع في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز فرص التعاون والشراكة مع القطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة.

وأضاف: اتفق الجانبان على إضافة خطوط إنتاج جديدة لصناعة ألواح الزجاج المستخدمة فى خلايا توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لسد احتياجات السوق المصرية فى إطار خطة الدولة فى التوسع فى هذا القطاع المهم.

وأوضح أن شركة النصر للزجاج والبلور تعد أول شركة لصناعة منتجات الزجاج فى الشرق الأوسط و حاصلة على ثلاث شهادات أيزو فى مجالات الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية.

وتسهم الشركة حاليًا في سد احتياجات السوق المحلية من المنتجات الزجاجية وتشهد خلال المرحلة المقبلة خطة تطوير شاملة وإضافة خطوط إنتاج جديدة لبعض المنتجات الزجاجية التى تحتاجها السوق المحلية وبعض أسواق الدول المجاورة.