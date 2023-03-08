شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين عالميتين لتطوير مجال الفحص الطبى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم؛ لتطوير مجال الفحص الطبي في مصر، بين كل من وزارة الصحة والسكان، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وشركتي "Perkin Elmer، و"HVD Egypt" العالميتين.

وحضر التوقيع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، و برالاد سينج، الرئيس التنفيذي لشركة "PerkinElmer "، و محمد أبو النجا، المدير العام لشركة "HVD Egypt".

ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان، والعميد أحمد محمد عبد الوهاب مخلوف، مستشار رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ومريم فيكتور، ممثلة عن شركة Perkin Elmer" "، و "هيرمانوس فان داين"، ممثلا عن شركة "HVD Egypt".

يأتي توقيع مذكرة التفاهم، في إطار خطة الدولة المصرية لإنشاء مركز جينوم لمساعدتها في اكتشاف الخصائص الوراثية للأمراض المختلفة وتحديدها بدقة؛ ولذا فقد اتفق الأطراف الموقعون على التعاون فى زيادة تطوير فحص حديثي الولادة، وقدرات فحص الجيل التالي في مصر، كما يأتي التوقيع في ضوء ما تتمتع به شركة "PerkinElmer " من ميزات عالمية في مجال التشخيص، وأبحاث علوم الحياة والغذاء، والاختبارات البيئية والصناعية، وامتلاكها التقنيات العلمية المتقدمة للفحص والتصوير الطبى، وتمثلها في مصر شركة HVD Egypt .

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون شركة "PerkinElmer" مع الوكيل "HVD Egypt "، الذي يعمل مع وزارة الصحة والهيئة المصرية للشراء الموحد؛ لتنفيذ فحص الثلاسيميا بيتا في مصر، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، عن طريق إنشاء أكبر معمل على مستوى العالم من نوعه لتحقيق هذا الغرض.

ووفقا للمذكرة أيضًا، ستتعاون شركة "PerkinElmer" مع وزارة الصحة والهيئة المصرية للشراء الموحد؛ من أجل استكشاف فرص التعاون في دراسة تجريبية حول فحص ضمور العضلات الشوكي ( SMA)؛ حيث إن فحص ضمور العضلات الشوكي سيمكن من الكشف المبكر عن المرض وعلاجه، إذ يشكل المرض 19% من جميع الأمراض العصبية والعضلية في مصر.

كما ستعمل شركة "PerkinElmer " على توفير مخططات محددة تستهدف تطوير المعامل المركزية الخاصة بوزارة الصحة والسكان، خاصة معمل الجينوم.