شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد توقيع خطاب نوايا فى مجال التصنيع الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع خطاب نوايا في مجال التصنيع الطبي، بين كل من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وشركتي "PerkinElmer "، و"HVD Egypt".

وحضر التوقيع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء طبيب/ بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وبرالاد سينج، الرئيس التنفيذي لشركة "PerkinElmer "، ومحمد أبو النجا، المدير العام لشركة "HVD Egypt".

ووقع خطاب النوايا الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة، والعميد مهندس أحمد محمد عبد الوهاب مخلوف، مستشار رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ومريم فيكتور، ممثلة عن شركة "PerkinElmer"، و "هيرمانوس فان داين"، ممثلاً عن شركة "HVD Egypt".

يأتي توقيع خطاب النوايا، في إطار جهود الدولة لدعم وتعزيز دور التصنيع المحلي، بغرض توفير احتياجات ومتطلبات السوق المحلية من مختلف المنتجات، وخاصة الطبية، إلى جانب العمل على تصدير الفائض من تلك المنتجات للخارج.

ووفقا لخطاب النوايا، ستتعاون وزارة التجارة والصناعة مع شركة "PerkinElmer" لاستكشاف إمكانية تنفيذ المرحلة النهائية لتجميع الأجهزة أو المستهلكات "التغليف الثانوي" محليًا في مصر لاستخدامها في السوق المصرية فقط، من خلال دراسة جدوى يتم تقديمها ومناقشتها في هذا الشأن.

كما ستتعاون الهيئة المصرية للشراء الموحد مع شركة "PerkinElmer" لاستكشاف إمكانية تصنيع الورق النشاف في مصر، الذي يسهم في التشخيص الأسرع والمبكر للأمراض، وإعداد دراسة جدوى لاستخدامها مع برنامج فحص حديثي الولادة، ومبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للأمراض الوراثية للأطفال المحجوزين في وحدات الرعاية الحرجة لحديثي الولادة، وكذا الكشف عن مرض "الثلاسيميا" ضمن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج في مصر.

ويتناول خطاب النوايا أوجه التعاون بين كل من الهيئة المصرية للشراء الموحد، وشركة "PerkinElmer"، وشركة "HVD Egypt"، لتصدير الورق النشاف المُنتج من خلال المصنع، المزمع إنشاؤه داخل مصر، للدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط وأفريقيا.

ورحب مسئولو شركتي "PerkinElmer"، و"HV Egypt"، بتوقيع خطاب النوايا اليوم، مشيرين إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار دعم وتعزيز دور القطاع الخاص للتوسع في مجال الصناعات الطبية، وذلك بالنظر إلى دور شركة "PerkinElmer"، العالمي في مجالات التشخيص وأبحاث علوم الحياة والغذاء والاختبارات البيئية والصناعية، وما تمتلكه من تقنيات علمية متقدمة للفحص والتصوير الطبي.