شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تفتح تحقيقا فى حادث قطار قليوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل، في حادث خروج قطار ركاب يحمل رقم 557 عن مساره بمحطة مدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

وصرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير بأن حادث القطار وقع في تمام الساعة 7.20 مساء أمس الثلاثاء، مما أسفر عن عدد من الوفيات والمصابين، بخلاف وقوع تلفيات بجسم القطار والمحطة من جراء الحادث.

وكلف المستشار عدلي جاد، النيابة الإدارية بشبرا الخيمة - القسم الثاني، بسرعة مباشرة التحقيقات في الحادث.