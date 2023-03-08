شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للمرأة.. أول فريق إطفاء نسائى يواجهن النيران بشجاعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، تبقى المرأة المصرية دائما ناجحة ومتمكنة وواثقة بنفسها، اقتحمت عالم الرجال وأثبتت كفاءتها فى جميع الميادين، حتى أصبحت يُشار عليها بالبنان.

فى جهاز الشرطة ظهرت المرأة فى كافة القطاعات والإدارات، وصولا للحماية المدنية، حيث لفت فريق الإطفاء النسائى النظر، وخطف المشهد فى كافة العروض التى قدمتها العناصر النسائية فى احتفالات اليوم العالمى للحماية المدنية.

وأظهر أول فريق نسائى فى الإطفاء قدرة فائقة على التعامل مع النيران وسرعة اطفائها وإنقاذ الضحايا، وذلك من خلال بيانات عملية لهن، على هامش الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية.

ونجحت الشرطة النسائية بالإطفاء بمشاركة الشرطة: "أية رجب محمد عمر، وأسماء حسن الروينى، وإيناس محمود سليمان، وأحلام سيف سليمان، وإينارة فوزى أحمد"، فى السيطرة على حرائق بميادين العروض فى بيانات عملية.

وقالت الشرطية أسماء حسن: "نشارك فى عملية الإطفاء وتدربنا على الإنقاذ بمختلف أنواعه"، فيما قالت "إينارة فوزى": تدربنا على إنقاذ المصابين من أعلى المبانى بواسطة المعدات الحديثة.

ويهدف الاحتفال إلى تعزيز الثقة لدى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام أجهزة الحماية المدنية التى تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال.

ويقام الاحتفال السنوى باليوم العالمى للحماية المدنية، فى اليوم الأول من شهر مارس من كل عام، بالتزامن مع ذكرى بدء العمل بميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية بوصفها منظمة دولية حكومية.