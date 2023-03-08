شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يستقبل السفيرة نبيلة مكرم ووفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، ومؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك لمناقشة سبل التعاون لتقديم الدعم النفسي للأطفال في المدارس.

ورحب الوزير بالحضور مثمنًا دور مؤسسة "فاهم" في نشر الوعي بالصحة النفسية، كما ثمن الوزير دور المبادرات المختلفة التي تطلقها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في هذا الإطار، مبديًا استعداده للتعاون المثمر من أجل الصحة النفسية للطلاب في المدارس.

وقال الوزير، إن الوزارة تعمل على مراعاة سلامة الصحة النفسية للطلاب، وذلك من خلال الجزء الخاص بتشكيل شخصيتهم وتنشئتهم الاجتماعية، في الإطار العام للمناهج.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أن المدرسة هي المكان الحقيقي للتعليم والتعلم، مشيرًا إلى أن الوزارة تنتهج منهجًا جديدًا في التقييم المستمر للطلاب عن طريق عمل أداءات عبر امتحانات الشهور والمشروعات.

كما أشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بتطبيق يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية داخل المدارس وتفعيل دور المسرح عبر مبادرة "إعادة إحياء المسرح المدرسي" لبناء شخصية الطالب واكتشاف المواهب ورعايتها واستثمارها بالتعاون مع وزارة الثقافة.

ومن جانبها، استعرضت السفيرة نبيلة مكرم دور مؤسسة "فاهم" في تقديم الدعم النفسي للأطفال والأسر الذين لديهم أبناء يعانون من اضطراب نفسي، على أن يتم العمل على عدة شرائح للطلاب، في المدراس في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، في محاولة لكسر وصمة العار من المرض النفسي.

واقترحت، مكرم، استغلال الأخصائي النفسي، في 1300 مدرسة تجريبية على مستوى الجمهورية للكشف عن أي مرض أو تعب نفسي خاصة وأنه من الممكن أن يبدأ للطفل منذ صغره في حال تعرضه للتنمر.

كما استعرضت السفيرة نبيلة مكرم عدة مقترحات أخرى لمجموعة من المبادرات المستهدف تنفيذها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني، للعمل لصالح نشر الوعي النفسي للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، وهو ما رحب به الدكتور رضا حجازي، حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول لتعزيز التعاون في هذا الإطار.

ومن جانبها، قالت النائبة رشا كليب عضو تنسيقية الأحزاب، إن لجان التنسيقية حريصة على التعاون الدائم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تعتبر من الوزارات الهامة كونها تهم كل بيت مصري، مشيرة إلى أن استراتيجية التنسيقية 2023 تتضمن مجموعة من المبادرات في محور "البناء المتعدد"، والتي تضم عدة محاور أولها مبادرات "النشء" و "التماسك الأسرى"، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم تمثل عاملاً رئيسيًا في هذه المبادرات، حيث أن وزارة التربية والتعليم ليست معنية بالطلاب فقط ولكن أيضًا بأولياء الأمور.

كما تحدثت النائبة هدى عمار عن ضرورة الاهتمام بالتوعية النفسية لأولياء أمور الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعلمين، كما أكدت على أهمية تعديل مناهج طلاب مدارس التربية الفكرية.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور رضا حجازي أنه في إطار مبادرة رفقاء "قادرون باختلاف"، تقوم الوزارة حاليًا بإعداد لوحات استرشادية بالإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم والبكم يصاحبها QR كود يظهر حركة الإشارة على أن يتم تعميمها على جميع مدارس الجمهورية؛ لرفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة لغة الإشارة، ولتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم كشريك أصيل فى المجتمع، كما تعمل الوزارة على تطوير المحتوى الدراسي للطلاب الصم والبكم ليشتمل على الأنشطة التعليمية والمعالجات التي تتناسب مع إعاقاتهم.

وتضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا لبحث آليات التعاون لنشر الوعي بأهمية تفعيل دور الأسرة في اكتشاف أسباب السلوك العدواني للأطفال مبكرًا ومواجهة ظواهر التنمر والعنف وغيرها، فضًلا عن توعية أولياء الأمور بقانون حقوق الطفل، والتدخل المبكر بالاتفاق مع مجلس الأمناء والآباء للمدارس بعمل توعية من خلال إقامة ندوات تأهيلية ونفسية، بالإضافة إلى زيادة عدد الإخصائيين النفسيين داخل المدارس.

كما تم مناقشة عدة مقترحات تتعلق بدعم المواهب والابتكار في تعامل الطلاب مع تطبيقات التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي، فضًلا عن مناقشة إدخال تعليم البرمجيات منذ الصغر وتطوير الذات، بجانب عمل حملات توعية لأولياء الأمور لمواجهة ظواهر التحرش والعنف والإدمان.

جاء ذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، ولفيف من السادة النواب والأعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة فاطمة محمد مدير عام تنمية مادة علم النفس، والدكتور عمرو الدسوقي مدير عام التربية الاجتماعية.