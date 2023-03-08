شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة:‫ تقديم الدعم الفنى فى تحديث الرى واستنباط الأصناف الجديدة ببوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ايمانويل سينزوهاجرا رئيس مجلس الشيوخ البوروندي والوفد المرافق له لبحث التعاون المشترك ودعم مصر للقطاع الزراعى فى بوروندى.

أكد القصير على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية لدعم الأشقاء الأفارقة في المجال الزراعي من خلال نقل التكنولوجيات الحديثة وتنفيذ المزارع النموذجية المشتركة في عدد من الدول الافريقية كما أكد علي تقدير الدولة المصرية للدور الذي تقوم به بوروندي في دعم مصر في عدد من الملفات المهمة.

كما أكد "القصير" على استعداد وزارة الزراعة للتعاون مع الجانب البوروندي في إعداد الاستيراتيجية الزراعية البوروندية وكذا تقديم الدعم الفني في مجالات تحديث أساليب الري واستنباط الأصناف الجديدة والمساهمة في تنفيذ أساليب حصاد الأمطار وآليات الإقراض المالي لصغار المزارعين والمربين.

وأشار إلى مبادرة التحول المستدام للأنظمة الغذائية FAST والتي تم إطلاقها في قمة المناخ بشرم الشيخ حيث تهدف الي تشجيع المؤسسات الدولية التمويلية للمساهمة في كبح جماح التاثيرات المناخية على دول القارة الأفريقية بشكل خاص والدول النامية بشكل عام لتحقيق التكيف المطلوب في القطاع الزراعي..

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من جانبه أكد "سينزوهاجرا" عن تقدير بلاده العميق لدور مصر المحوري في مساعدة الاشقاء في أفريقيا مشددًا على أهمية التكامل بين الدول القارة من خلال تعاون الجنوب - الجنوب الامر الذي يحقق المصالح المشتركة للدول مع تعظيم كفاءة استخدام الموارد الطبيعية التي تتمتع بها القارة الأفريقية بهدف تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة، كما أوضح ان التحديات التي تواجه الدول الافريقية كبيرة ولابد من تكاتف كل الجهود لمواجهة هذه التحديات والتي من بينها التغير المناخي والآثار السلبية الناجمة على دول القارة،

في نهاية اللقاء أكد وزير الزراعة على اهمية تشكيل لجنة فنية زراعية بين الجانبين المصري والبوروندي لمتابعة وصياغة اوجة التعاون المشترك فضلًا عن استعداد وزارة الزراعة ايفاد مجموعة من الخبراء في مختلف المجالات الزراعية لتقديم الدعم الفني اللازم الأشقاء من دولة بوروندي للنهوض بقطاع الزراعة هناك علي ان تكون العلاقات الزراعية الخارجية هي نقطة الاتصال للتنسيق مع السفارة البوروندية في كل هذه الموضوعات،



