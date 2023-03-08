شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: استثناء الشركات المصرية من "سابقة الأعمال" لدعم الصناعة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتخذت قرار باستثناء المنتج المصرى الخاص بمهمات الكهرباء فى جميع مشروعات الشركة من شرط سابقة الأعمال فى حالة مطابقة المنتج للمواصفات العالمية و ذلك لدعم و تشجيع الصناعة المحلية.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن توطين الصناعة المحلية أصبح أمر لا غنى عنه فى مصر فى ظل التطور غير المسبوق فى مجال مشروعات الكهرباء، موكدا أن توطين الصناعة المحلية يحتاج مجهودات كبيرة سواء من قبل الدولة أو المستثمرين المصريين.

ويرى المصدر، أن المصنعين المصريين مازال لديهم مشكلة فى الاهتمام بالتطوير بالمنتج رغم وجود الإمكانيات الرهيبة التى تؤهلنا من منافسة المنتج الأجنبى، لافتا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه المنتج المصرى ويجب العمل على حلها بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

وقال المصدر إن الشركة المصرية أصبحت تهتم بجودة التغذية التى تصل لشركات توزيع الكهرباء وتم تركيب أول محطة كمعوض قدرات بالعوينات والتى تعتبر الأولى من نوعها فى مصر والمنطقة.