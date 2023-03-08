رئيس جامعة حلوان: نحرص على إعداد الشباب بشكل سليم ليمكنه من تحمل المسئولية

القاهرة - سامية سيد - نظمت أسرة من اجل مصر المركزية بجامعة حلوان ندوة " لنترك أثرًا " تحت عنوان " مهارات التوظيف فى ظل الذكاء الاصطناعى"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية ومستشار رئيس الجامعة للمدن ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور أحمد إبراهيم نائب رائد الأسرة.

حاضر فى الندوة الدكتور أحمد عبد الأخر، عضو صالون القيادة الإبداعى وثقافة الابتكار، وخبير دولى فى مجال ريادة الأعمال، ومدرس ومدرب بالعديد من الجامعات.

تأتى الندوة فى إطار دور الجامعة بالاهتمام بالأنشطة الطلابية التى تساهم فى توعية الطلاب ثقافيًا وعلميًا فى مختلف المجالات وذلك من خلال المراكز العديدة الموجودة بالجامعة لخدمة الطلاب

وتناولت الندوة مهارات التوظيف فى ظل التنمية المستدامة، ومناقشة الفرص والتوصيات المقدمة من منتدى شباب العالم 2022، وتوضيح أهم البرامج التدريبية والمنح الدولية المجانية المقدمة للطلبة والخريجين، وتأثير التحول الرقمى والتطور الإلكترونى على سوق العمل المصرى، بجانب مهارات التقنية الحديثة المطلوبة للتوظيف، وتحديات التوظيف التى تواجه الطلبة والخريجين وكيفية التغلب عليها.

كما تضمنت الندوة شرح سوق العمل وأهم الاختلافات المحلية والدولية، والتعرف على كيف تكون رائد أعمال بارع ومدير ناجح، ومعايير اختيار ال HR للشخص المناسب لكل وظيفة، وكيفية عمل السيرة الذاتية بطريقة احترافية.