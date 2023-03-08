شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم قافلة طبية بمنطقة المعصرة ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان بالاشتراك بين كليتي الطب والصيدلة وجمعية تنمية المجتمع المحلي بمنطقة المعصرة البلد، قافلة طبية متكاملة اليوم، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجي قائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كليه الطب.

واشراف الدكتورة نيرفانا حسين مستشار قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للخدمات الصحية بالجامعة و الدكتورة سحر عبد المحسن علي وكيل شئون البيئة و خدمه المجتمع كليه الصيدلة ، وتضم القافلة كافة التخصصات الطبية من "الباطنة العامة والأطفال و الامراض الصدرية وجراحه العظام ، والجراحة العامة ، وعلاج الاورام والامراض الجلدية ، مع عمل ندوات عن كيفيه الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي مع عمل فحص دوري مجاني للسيدات ضمن المبادرة الرئاسية لصحه المرأة المصرية ، بالإضافة إلى توفير جميع الأدوية لكافه التخصصات بالمجان تماما .

وقدمت القافلة خدماتها لعدد 556 مواطن، في تخصص الباطنة العامة 126، الجراحة العامة 16، جراحه العظام 140، الامراض الصدرية 49، الاطفال 150، الامراض الجلدية 66، الاورام 9.

يذكر أن جامعة حلوان تشارك في مبادرة حياة كريمة بهدف تقديم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، وذلك استكمالاً للمشروع القومي الذي تتبناه الدولة، وحرص جامعة حلوان لتعظيم دورها المجتمعي لتطوير المناطق المحيطة، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، والوعي التثقيفي للمواطنين.