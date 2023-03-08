شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 23 آخرين فى حادث قطار قليوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الحصر النهائي لحادث قطار قليوب، الذي وقع مساء أمس الثلاثاء، حيث أسفر الحادث عن وفاة 4 مواطنين، وإصابة 23 آخرين.

وأوضحت الوزارة، أنه تم نقل 18 مصابا إلى مستشفى قليوب التخصصي، و3 مصابين إلى القناطر الخيرية المركزي، فيما تم تحويل حالتين إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، منوهة إلى خروج 11 مصابا بعد تلقيهم الخدمة الطبية، واستقرار حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

كانت الوزارة قد أعلنت الدفع بـ20 سيارة إسعاف، فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات الواقعة في محيط الحادث، وإسعاف 3 مصابين في موقع الحادث دون الحاجة إلى دخول المستشفيات.