شكرا لقرائتكم خبر عن شهر الشمس والحرارة.. برمهات يبدأ 10 مارس الحالى والان مع تفاصيل الخبر
ويعتبر شهر برمهات الشهر السابع في التقويم القبطى، حيث يسمى بذلك نسبة إلى (بامونت) إله الحرب والحرارة، وهو الموصوف بالثور المنصور، وفيه تشتد الحرارة لنضج المزروعات، كما أطلق علية المصريون أيضا شهر الشمس والحرارة الصغيرة.
ومن أمثال شهر برمهات "برمهات روح الغيط وهات من السبع حاجات - برمهات روح الغيط وهات قمحات وعدسات وبصلات (فيه تحصد الزراعة وتوضع الغلةفى الأجران) - عاش النصرانى ومات لم يأكل الجبن فى برمهات (لأن فيه الصوم الأربعينى المقدس)".
ويقول المثل الشعبى (أمشير تساوى الطويل مع القصير)، يعنى الزرع ويكثر تساقط أوراق الأشجار بسبب الهبوب والسموم الحارقة، كما أن هذه الرياح لهاخاصية تجعل السنابل التى لم تمتلئ بعد ممتلئة ليتساوى الزرع في مواعيد الحصاد.
جدير بالذكر أنه دائما ما يرتبط الفلاح المصرى بالشهور القبطية لمعرفة مواسم الحصاد والزراعة، حيث يعود إلى عام 1235 قبل الميلاد، حينما قسم الفراعنةالسنة بأمر بطليموس الثالث، وارتبط هذا التقويم بالزراعة والحصاد عند المصريين، واستمر حتى اليوم لأنه الأدق بالنسبة للفلاحين، وحملت الشهور أسماء مصرية قديمة "هيروغليفية" ثم حورت إلى القبطية.