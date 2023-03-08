شكرا لقرائتكم خبر عن أهم التفاصيل حول تأهيل الترع.. تشكيل وحدة لتقييم ومتابعة التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الترع مصدر الرى للأراضى الزراعية فى مصر وغيرها من الاستخدامات، ووجود أى عوائق او انسداد بالمجرى المائى أو إنهيار بالجسور بالشكل الذى يعيق مرور المياه يستلزم تأهيل هذا المجرى لمرور التصرفات المائية المطلوبة لاستخدامات الرى، وبالتالى فإن تأهيل الترع والحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائى للترع يعد أمرا لا جدال فيه.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول مشروع تأهيل الترع:

1- ساهم تأهيل الترع في الفترات السابقة في إستعاده الترع للكفاءة المطلوبة لتوصيل المياه للنهايات ، الأمر الذى أسهم في زراعة آلاف الأفدنة التي تم تكن تزرع من قبل بالنهايات ، وبالتالى تحقيق عائد اقتصادى ايجابى .

2- أعمال تأهيل الترع لا تقتصر على التبطين ، حيث يمكن تأهيل الترع من خلال التطهير او التدبيش او الارنكة “تشكيل الجسور ودمكها" أو من خلال التبطين الذى يعد أحد وسائل التأهيل وليس الوسيلة الوحيدة للتأهيل.

3- أعمال تأهيل الترع تتم بناءا على الاشتراطات والمعايير التى تم وضعها بالدليل الإرشادى لتأهيل الترع والذى تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية ، من خلال دليل الارشادى لتمكين مهندسى الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة ، والطريقة المثلى للتأهيل .

4- تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الارشادى ودعم مهندسى الوزارة فى اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل .

5- تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة اعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان على تنفيذ الاعمال بأعلى مستوى من الجودة.