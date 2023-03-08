شكرا لقرائتكم خبر عن أهم التفاصيل حول تأهيل الترع.. تشكيل وحدة لتقييم ومتابعة التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر
1- ساهم تأهيل الترع في الفترات السابقة في إستعاده الترع للكفاءة المطلوبة لتوصيل المياه للنهايات ، الأمر الذى أسهم في زراعة آلاف الأفدنة التي تم تكن تزرع من قبل بالنهايات ، وبالتالى تحقيق عائد اقتصادى ايجابى .
2- أعمال تأهيل الترع لا تقتصر على التبطين ، حيث يمكن تأهيل الترع من خلال التطهير او التدبيش او الارنكة “تشكيل الجسور ودمكها" أو من خلال التبطين الذى يعد أحد وسائل التأهيل وليس الوسيلة الوحيدة للتأهيل.
3- أعمال تأهيل الترع تتم بناءا على الاشتراطات والمعايير التى تم وضعها بالدليل الإرشادى لتأهيل الترع والذى تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية ، من خلال دليل الارشادى لتمكين مهندسى الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة ، والطريقة المثلى للتأهيل .
4- تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الارشادى ودعم مهندسى الوزارة فى اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل .
5- تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة اعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان على تنفيذ الاعمال بأعلى مستوى من الجودة.