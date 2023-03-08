شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فحوص المقبلين على الزواج تكلف الدولة 500 جنيه والمواطن يتحمل 220 فقط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم توفير 303 مراكز لاستخراج الشهادات الخاصة بالفحص الطبى على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه لن يتم توثيق الزواج الشرعى عند المأذون أو في الكنيسة إلا باصدار شهادة الفحص الطبى وتابع مدة صلاحية الشهادة 6 شهور.
وقال إن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:
www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكد إن).