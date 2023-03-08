"الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى تبدأ أنشطة توعوية وخدمية بـ"شبرا" و"روض الفرج"

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القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق التوعية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، فعاليات الحملة القومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه، والتي أطلقتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تحت شعار " كل نقطة بتفرق" فى الفترة من 10مارس وحتى 16 مارس 2023.

وصرح المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، ببدء الاستعداد لفعاليات الحملة بحى روض الفرج، وذلك من خلال إجراء استطلاع أراء المواطنين حول الخدمات التي تقدمها الشركة، وتوعية المواطنين بالسلوكيات الصحيحة في استخدام المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.

وأشار رئيس صرف القاهرة، إلى قيام فرق الصيانة بحي روض الفرج بتطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي، وذلك ضمن الاستعدادات للحملة القومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه والاحتفال باليوم العالمي للمياه والذي يوافق 22 مارس من كل عام.

ولفت رئيس صرف القاهرة، إلى أن تعاون جميع الجهات المعنية بالخطة القومية لترشيد استهلاك المياه، له أثر بالغ في ترسيخ ثقافة التوعية بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.



إصلاحات الصرف الصحى



جانب من الإصلاحات



جانب من حملات التوعية