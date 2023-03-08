شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تجرى مقابلات للمرشحين لمنصب عميد كلية التخطيط العمرانى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء ومعاهد جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت،عن موعد مقابلات المرشحين لمنصب عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني حيث من المقرر أن تعقد المقابلات يوم الأربعاء المقبل 8 مارس الجارى.

وضمت القائمة النهائية بأسماء المرشحين على منصب عميد كلية التخطيط الإقليمى والعمرانى بجامعة القاهرة كل من الدكتورة غادة محمود أحمد حسن، والدكتورة راندا جلال حسن على، والدكتور محمد حسين رفعت، والدكتورة ابتهال أحمد عبد المعطى.