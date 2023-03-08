شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: استلام المعلمين الجدد العمل بعد اجتياز الدورات التدريبية والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه فى إطار متابعته للإجراءات التنفيذية الخاصة بتدريب الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ببدء برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين في المسابقة يوم الإثنين 13 مارس الجارى.
وبدأ التقديم للمسابقة خلال الفترة من 2 إلى 24 يوليو 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية، تقدم للمسابقة 140825 متقدمًا موزعين على 3 مسابقات وهي مسابقة تعيين معلم مساعد رياض أطفال، ومسابقة تعيين معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى مسابقة أخرى تكميلية لمسابقة رياض الأطفال، انطبقت الشروط مبدئيًا على 101771 متقدمًا، حضر منهم أعمال الاختبار الإلكتروني 94961 متقدمًا، خضعوا لاختبارات تمت على 75 يوم عمل (امتحان) بواقع 1125 ساعة امتحان.