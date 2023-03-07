شكرا لقرائتكم خبر عن من العلمين الجديدة.. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تكرم النائب أحمد أبو هشيمة لدعمه الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة العلمين الجديدة برئاسة الدكتور اسماعيل عبد الغفار، اليوم الثلاثاء الموافق ٧ مارس الجاري النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ومؤسس أبو هشيمة الخير الراعية لمسابقة أبو هشيمة للمشروعات الناشئة.

ومن جانبه، وجه الدكتور اسماعيل عبد الغفار الشكر والتقدير للنائب أحمد أبو هشيمة على ما يقوم به من جهد لدعم الشباب والتنمية المجتمعية، فضلا عن دوره الاقتصادي والتشريعي عن طريق ما يتقدم به من دراسات ومشروعات للقوانين تحت قبة مجلس الشيوخ.

والتقى أبو هشيمة طلاب الأكاديمية في لقاء مفتوح تبادلوا من خلاله الحديث عن رؤيته لفرص تمكين الشباب على كافة المستويات خلال الفترة الحالية، ونصائحه لهم ليشقوا طريقهم لسوق العمل بشكل صحيح، ووجهة نظره فيما يواجهه الشباب المقبل على تأسيس مشروعه الخاص في ظل الظروف الاقتصادية التي تضرب العالم كله.

وتحدث «أبو هشيمة» مع الشباب عن ضرورة أن يحصنوا أنفسهم من الإحباط بعدم الخوف من الفشل، الذي قد يكون سببا في نجاحهم فيما بعد، موضحا أنه واجه بعض الفشل في بعض الأوقات، ولكن كان هذا دافعا فيما بعد لأن يحقق نجاحا كبيرا.

وأشاد أبو هشيمة بما وصلت إليه مدينة العلمين الجديدة من تطور، يجعلها مزار طوال السنة وليس في شهور الصيف فصل، مشيدا بما تحققه مصر من توسع عمراني، سيساهم في استيعاب الزيادة السكانية التي تمثل أحد أهم التحديات الاقتصادية خلال الفترة الحالية والماضية.

وتحدث أبو هشيمة عن مسابقة المشروعات الناشئة التي أطلقها في ٢٠٢٠، وعلى مدار موسمين فاز ٨٠ مشروع. وقد نوه أبو هشيمة انه سيتم مضاعفة الجوائز خلال الموسم الثالث، وتوسيع النطاق الجغرافي للمسابقة لتستقبل افكار اكبر من الموسمين الماضيين.

كما قام سيادة النائب بزيارة تفقدية لكليات الذكاء الاصطناعي وطب الأسنان والطب البشري بالاكاديمية وأشاد بالمستوى الراقي والمتطور هناك.



















































