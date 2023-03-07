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الصحة: ارتفاع وفيات حادث قطار قليوب إلى حالتين.. واستقرار حالة المصابين

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، في تقرير مبدئي، ارتفاع ضحايا حادث قطار قليوب الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، إلى حالتي وفاة، واستقرار الحالة الصحية لباقي المصابين، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للحادث.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت فى وقت سابق الدفع بـ20 سيارة إسعاف، إلى موقع الحادث، موضحة أن الحصيلة المبدئية للإصابات أشارت إلى إصابة 16 مواطنا، بينهم 3 مصابين تلقوا الخدمة في موقع الحادث، و3 مصابين غادروا قسم الطوارئ بمستشفى قليوب التخصصي، بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الخدمة في ذات المستشفى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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