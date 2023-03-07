شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد مكان اصطدام قطار قليوب.. والسكة الحديد: اصطدم بحاجز التصادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية مكان اصطدام قطار برصيف محطة قليوب، فيما أكد مصدر بالسكة الحديد أن القطار رقم 557 تجاوز الوقوف بمحطة قليوب، مساء اليوم، وهو ما ادى الى التصادم بحاجز التصادم الموجود بالمحطة.

وأضاف المصدر لـ الخليج 365 ان التصادم ادى لخروج العربة الأولى عن القضبان، مشيرا الى أن هيئة السكة الحديد ستصدر بيانا بعد قليل عن الإصابات وتفاصيل الحادث.

وأمر المستشار حماده الصاوى النائب العام بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب، وستوالي النيابة العامة الإعلان عن نتائج التحقيق.

وتتعامل هيئة السكة الحديد الان مع الحادث بمحط قليوب القليوبية، بعد تصادم القطار بالحاجز، مؤكدة ان التصادم كان بالحاجز وليس بقطار آخر.