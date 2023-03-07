شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى: شراكتنا مع مصر تعزز التنمية فى مجالات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وجود شراكة طويلة الأمد واستراتيجية مع مصر تعزز إجراءات التنمية فى مجالات التعليم والتوظيف والحماية الاجتماعية والصحة والسكان وتخفيف آثار تغير المناخ الذى يمثل موضوع مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لهذا العام، بالإضافة إلى أن حقوق المرأة هى محور جميع الإجراءات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي.

ولفت برجر خلال حفل استقبال نظمه الاتحاد الأوروبي علي هامش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، إلى أن الثقافة والسينما مؤثرتان في تشكيل الوعي حول المرأة وقضايا المجتمع في مصر ودول أخرى، ويحرص الاتحاد الأوروبي على العمل مع شركائه لدعم المبادرات التي تعزز دور المرأة في صناعة السينما، والتي قد تساهم في تكوين صورة إيجابية عن المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وقال برجر إن العام الماضي تم تكريس حفل استقبال بالاتحاد الأوروبي لضحايا الحرب الروسية في أوكرانيا، وكثير منهم من النساء والأطفال أمهات وزوجات وبنات وأخوات أولئك الذين سقطوا في هذه الحرب، وبعد مرور عام ، لا تزال الحرب مستعرة وتؤثر كوارث جديدة على النساء والفتيات، مثل الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الآن.

وهنأ برجر النساء المتميزات اللواتي تم تكريمهن في الدورة السابعة لمهرجان أسوان لسينما المرأة من مصر وتونس وهولندا وإسبانيا.

كما رحب السفير الأوروبي بخمسة عالمات آثار تحت قيادة الدكتورة فريدريك سيفريد اللائي يقمن بعمل متميز في أسوان.

حضر الاحتفالية محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وميرفت التلاوى رئيس إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة، وعدد من نجوم الفن منهم نبيلة عبيد وسلوي عثمان،، وياسمين رئيس، وسفير دولة التشيك وهولندا.