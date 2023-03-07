شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتابع خطط تحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" الرئيس السيسى يتابع خطط تحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية فى مصر.. الرئيس يؤكد أهمية الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة ومواكبة التطورات العالمية فى مجالات الصناعة.

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