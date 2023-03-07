شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جنديين إسرائيليين في تبادل لإطلاق النار بمدينة جنين الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة جنديين إسرائيليين في تبادل لإطلاق النار في جنين، وحالتهما متوسطة إلى خفيفة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد شهداء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين إلى 6 أشخاص، بالإضافة إلى عشرات من المصابين.

واقتحمت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الثلاثاء، مُخيم "جنين" في شمال الضفة الغربية المُحتلة.