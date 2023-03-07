شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تعميق الإنتاج الغذائى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب تيمور موسى رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز".

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمجمع "قها وإدفينا" للصناعات الغذائية المتطورة، فضلاً عن متابعة سير العمل بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات في محافظة المنوفية، بعد افتتاح مرحلتها الثانية في شهر فبراير الماضي، وفي ضوء كونها أحد أهم المشروعات الغذائية والصناعية على مستوى الدولة، وتضم العديد من المصانع الإنتاجية التكاملية التي تتم إدارتها بمنظومات تقنية رفيعة المستوى، كما تشتمل على مساحة واسعة للتخزين وصوامع للحبوب.. وفيما يلى موجز لأهم الأنباء.

طقس الغد مائل للدفء نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 22 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء ، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

ويتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.

أوابك: صادرات الغاز المسال المصرية تحقق رقما قياسيا جديدا الأعلى منذ عقد

ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك "أن صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية قفزت خلال الربع الرابع من عام 2022 إلى 2.6 مليون طن، مقابل 2.3 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوي 13 %وبهذا الأداء المرتفع للصادرات الذي تم تحقيقه على مدار العام من محطتي الإسالة في دمياط وإدكو ، بلغ إجمالي صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال (لا يشمل صادرات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب) خلال عام 2022 نحو 7.4 مليون طن لتحقق بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى منذ أكثر من عقد كامل، وذلك في مقابل 6.6 مليون طن خلال عام 2021 بنسبة نمو سنوي 12.1%، وهي نسبة النمو الأعلى على مستوى الدول العربية.

استشهاد شخص وإصابة 5 آخرين بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلى على جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الثلاثاء، استشهاد شخص وإصابة نحو 5 آخرين أحدهم إصابة خطيرة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين.

واقتحمت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الثلاثاء، مُخيم "جنين" في شمال الضفة الغربية المُحتلة.

وحاصر جنود الاحتلال منزلا واندلعت اشتباكات عنيفة مع مقاومين بالمخيم.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاقتحام يستهدف مُنفذ هجوم "حوارة" الذي وقع قبل تسعة أيام في جنوب محافظة "نابلس" القريبة.

وأفاد الشهود بأن القوات الإسرائيلية تحاصر منزلا تزعم أنه به مُنفذ هجوم "حوارة" الذي أسفر عن مقتل مستوطنين اثنين يوم الأحد الموافق 26 فبراير.

الداخلية تعلن انطلاق قرعة الحج بالمحافظات 11 مارس ولمدة 5 أيام

قررت الداخلية البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1444هـ/2023م ، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/3/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 15/3/2023.. على النحو التالى :

حكومة قطر الجديدة تؤدى اليمين القانونية أمام الشيخ تميم بالديوان الأميرى

أدت الحكومة القطرية الجديدة برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، اليمين القانونية بالديوان الأميري، أمام أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ثاني.

وأصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، الأمر الأميري رقم (3) لسنة 2023، بتشكيل مجلس الوزراء الجديد.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الأمر نص على أن يشكل مجلس الوزراء القطري من: الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزيرا للخارجية، والدكتور خالد بن محمد العطية ، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع.

تجديد حبس 29 متهما فى قضية "هوج بول" 15 يوما

قررت جهات التحقيق المختصة، تجديد حبس 29 متهما بالقضية المعروفة بـ "هوج بول"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى ضبط القائمين على شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية تقوم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم من خلال تطبيق إلكتروني عبر شبكة الإنترنت.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالى (19 مليون جنيه).

الشكاوى الحكومية: تلقينا 99 ألف شكوى واستغاثة خلال فبراير الماضى

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر فبراير 2023، من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة بهذا الشأن.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة معها إلكترونياً، في التعامل الفوري مع ما يتم تلقيه ورصده من شكاوى وطلبات للمواطنين، وذلك بما يحقق التواصل الفعال بين المواطنين والحكومة، سعياً نحو النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً حرصه على المتابعة المستمرة لموقف تفاعل الجهات الحكومية المختصة مع الشكاوى والاستغاثات، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها.