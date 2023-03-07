شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع شهداء فلسطين فى اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين لـ6 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد شهداء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين إلى 6 أشخاص، بالإضافة إلى عشرات من المصابين.

واقتحمت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الثلاثاء، مُخيم "جنين" في شمال الضفة الغربية المُحتلة.

وحاصر جنود الاحتلال منزلا واندلعت اشتباكات عنيفة مع مقاومين بالمخيم.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاقتحام يستهدف مُنفذ هجوم "حوارة" الذي وقع قبل تسعة أيام في جنوب محافظة "نابلس" القريبة.

وأفاد الشهود بأن القوات الإسرائيلية تحاصر منزلا تزعم أنه به مُنفذ هجوم "حوارة" الذي أسفر عن مقتل مستوطنين اثنين يوم الأحد الموافق 26 فبراير.