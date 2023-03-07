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3 زلازل أحدها بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر تضرب وسط تركيا

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القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام تركية، إن 3 زلازل وقعت على التوالي في منطقتي إينشسو وهاسيلار في قيصري.

وبحسب البيان الصادر عن إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (AFAD) ، فإن الزلزال الأول وقع في الساعة 14:47 بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر عند 14.48 بقوة 4.4 درجة وعلى مقياس ريختر عند 14.53 بقوة 4.3 درجة.

وقال رئيس إدارة الكوارث والطوارئ يونس سيزر في بيانه: "بعد الزلزال الذي وقع في منطقة إينشسو في قيصري، ولا يوجد موقف سلبي حتى الآن، وتتواصل أعمال المسح الميداني، وفرقنا جاهزة لمواجهة أي موقف سلبي محتمل".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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