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"الصحة": 35% من مصابى الأمراض القلبية والعصبية والنفسية تتحسن حالتهم بالرياضة

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن 35% من مصابي الأمراض القلبية والعصبية والنفسية تتحسن حالتهم الصحية بممارسة الرياضات المختلفة.

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن لها دور فعال في تقليل نسب الإصابة بأمراض الاكتئاب، موضحة أهمية نشر الوعي بدور الرياضة في حياة الإنسان، خاصة أن ممارسة الرياضة بصورة منتظمة تساهم في انخفاض معدلات الإصابة بأمراض الأورام السرطانية والقلب والأمراض المزمنة. 

 

وأشارت الوزارة إلى أنها تستهدف تقديم خدمات رعاية صحية متقدمة، وأنشطة رياضية متطورة للمواطنين، لافتة إلى الأهمية التي تعود على المواطن المصري، بانتظامه في ممارسة الرياضة بكافة أنواعها، حيث يساعده في الحفاظ على الصحة العقلية والبدنية والنفسية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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