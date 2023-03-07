شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بنيروبى يقدم أوراق اعتماده للرئيس الكينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم السفير وائل نصر الدين عطية أوراق اعتماده إلى الرئيس الكينى "ويليام روتو" سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى كينيا، وذلك خلال مراسم الاستقبال التى تمت فى القصر الرئاسى بالعاصمة نيروبى.

وذكرت وزارة الخارجية - اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)- أن السفير نصر الدين نقل للرئيس الكيني تحيات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية الودية بين حكومتي وشعبي البلدين وتعاونهما في التحرر من الاستعمار.

وأعرب عن اعتزامه السعي إلى مزيد من التقارب على المستوى الشعبي، وكذلك تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

من جانبه، أعرب الرئيس وليام روتو عن ترحيبه بتولي السفير المصري مهام منصبه، وحمله بتحياته إلى رئيس الجمهورية، معرباً عن تطلعه لمزيد من التقارب والتعاون بين البلدين.