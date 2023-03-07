شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبى من أسوان: نشارك وزارتى التضامن والثقافة فى تمويل "أفلام المرأة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إنه يتم العمل علي تسهيل صناعة الأفلام في أسوان من خلال مبادرات يتم فيها مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي والثقافة، لمساعدة الشباب في إيصال رسائلهم إلي العالم.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في حلقة نقاش التقي فيها شباب أسوان من خريجي ورش العمل التي يمولها الاتحاد الأوروبي ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ، الاهتمام بتدريب الشباب والعمل علي الاستفادة من هذا التدريب في المستقبل المهني وصناعه الأفلام، ونعمل دائما علي تحسين طرق التدريب وزيادة الإمكانيات وتبادل الأفكار مع ثقافات مختلفة ومدربين من دول مختلفة.

وأشار سفير الاتحاد الاوروبي إلي طرح أفكار سنوية مع كل دورة للمهرجان لتتناسب مع احتياجات المجتمع مشيرا انه علي سبيل المثال تم اختيار موضوع التغيير المناخى هذا العام ، كمتابعه لتوصيات مؤتمر cope27 والذي انعقد. في شرم الشيخ.

كما دعا برجر، إلى تشجيع الناس لعمل افلام قصيرة من خلال استخدام الهواتف المحمولة لتسهيل نقل الرسائل دون الاعتماد علي الامكانيات الكبيرة والمكلفة.

وطالب المشاركين بتوفير قاعات في قصر ثقافة اسوان الذي تم تطويره مؤخرا ، لاستغلاله في التدريب السينمائي طوال العام، والسماح بمزيد من مساحات التصوير في الأماكن المفتوحة، وعدم التركيز فقط علي أن يكون باب الدخول الي السينما من خلال القاهرة فقط ، التي لا تعتبر بيئة امنة لفتيات الجنوب علي حسب وصفهم.