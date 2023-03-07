شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على معرض "خير مزارعنا لأهالينا" بحديقة الأورمان فى الجيزة ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" إقبالا كبيرا من المواطنين خلال ثاني يوم افتتاحه بحديقة الأورمان بالجيزة، حيث يحتوى المعرض على جميع المنتجات الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين، بالإضافة إلى سلع شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة لا تقل عن 25%.

كم شهد مهرجان التمور المقام بحديقة الأرومان أيضًا إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجاتهم قبل الشهر الكريم .

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قاموا أمس بافتتاح ‏معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لاهلينا" في حديقة الأورمان بالجيزة بمشاركة 45 منفذا للمنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك، كما تفقدوا أيضا معرض التمور المقام بالحديقة بمشاركة حوالى 40 عارضا.

ويذكر أن معرض السلع الغذائية مفتوح يوميا أمام المواطنين من التاسعة صباحا حتى السابعة مساءا والمعرض مستمر طوال شهر رمضان الكريم بحديقة الأورمان بالجيزة.