شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يصدر "إعلان القاهرة" بتوصيات المؤتمر الأول لحماية الملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت وزارة العدل منذ قليل المؤتمر الإقليمي الأول لحماية حقوق الملكية الفكرية التى نظمته الوزارة على مدار 3 أيام بالتعاون مع المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لمناقشة التوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية.

وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، في ختام المؤتمر الإقليمي الأول إعلان القاهرة لحماية الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية، والتي تتضمنت 9 محاور رئيسية، تشمل تفعيل آليات طلب المساعدة القانونية بين الدول العربية، وتنفيذ الأحكام الصادرة في مجال حقوق الملكية الفكرية، من خلال نشر بيان تنظيمي وفقًا لاتفاقية الرياض وتحت مظلة جامعة الدول العربية.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل في ختام المؤتمر الإقيمي الأول، إن المؤتمر شهد 11 جلسة نقاشية تناولت التحديات التي تواجه الحماية القضائية لحماية منظومة الملكية الفكرية، تناولت آليات لمواجهة هذه التحديات لتخرج التوصيات التي تؤكد أهمية التعاون العربي المشترك في مجال حماية الملكية الفكرية لتتجاوز التعاون الثنائي إلى التعاون الجماعي المشترك في المجالات ذات الصلة لتحقيق التنمية لشعوب المنطقة.

وأضاف وزير العدل، أن المشاركون أوصوا بصياغة بروتوكول تعاون وتنسيق عربي لمواجهنة التحديات التقنية والتعديات على حقوق الملكية الفكرية، وتجنيب الذكاء الاصطناعي من الوقوع فيها، سواء من الناحية التشريعية أو العملية، مؤكدين أهمية وضع نموذج استراشادي للملكية الفكرية، وبرامج التدريب ورفع القدرات بالتعاون مع المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية "ويبو" وفقا للأوليات الخاصة بالدول العربية والتشريعات الوطنية بكل منها.

كما دعا المشاركون إلى إصدار دليل تعريفي يعتمد على التشريعات الوطنية لكل دولة، يتضمن آليات تسجيل الملكيات الفكرية وحمايتها، وذلك في سبيل التيسيير على الأفراد والشركات، فضلًا عن التأكيد على ضرورة تضمين التشريعات الوطنية لإيجاد الوسائل البديلة لحماية الملكية الفكرية في حالات التنازع عليها، وتشجيع الدول على الاستفادة من التطبيقات الرقمية عند إدارتها للملكية الفكرية تسجيلا وحماية.

وأوصى المشاركون بنشر ثقافة حماية الملكية الفكرية، وآليات رفع الوعي بهذه الحقوق ما لها من أثر عظيم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مؤكدين أهمية تشجيع وتمويل البرامج التي تعتمد على الصناعات الابتكارية والوطنية وتسجيلها.

واختتم وزير العدل، إعلان القاهرة لحماية الملكية الفكرية، مؤكدًا أن تلك الوثيقة تودع صياغتها لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية "ويبو" بما يما يعد مرجعية تنظيمية للدول العربية وغيرها من الدول للاستعانة بها في مختلف دول العالم والمنطقة.