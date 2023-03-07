شكرا لقرائتكم خبر عن "أجيليتى للأسواق الناشئة": مصر من أفضل الأسواق عالميا وتمتلك فرصا واعدة للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديدًا يرصد خلاله نظرة مؤسسة أجيليتي للسوق المصرية باعتبارها ضمن أفضل 50 سوقًا ناشئة عالمية في النسخة الـ14 من مؤشرها السنوي "مؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة 2023"، والذي يهدف إلى قياس مجموعة من البيانات الاقتصادية والتجارية لتصنيف 50 دولة من الأسواق الناشئة عالميًّا من خلال 4 مقاييس رئيسة؛ بناءً على استطلاع آراء 750 مديرًا تنفيذيًّا عالميًّا في قطاع الخدمات اللوجستية.

جاءت مصر في الترتيب الـ21 عالميًّا من بين 50 اقتصادًا ناشئًا بمجموع نقاط 5.06، وعلى مستوى المقاييس الرئيسة للمؤشر؛ تقدم ترتيب مصر في 3 من أصل 4 مؤشرات، فيما يتعلق بالفرص اللوجستية المحلية؛ أصبحت في الترتيب الـ12 مقارنة بالترتيب الـ14 العام الماضي، وفي الفرص اللوجستية الدولية أصبحت في الترتيب الـ23 مقارنة بالترتيب الـ26 في 2021، أما في أساسيات مزاولة الأعمال أصبحت في الترتيب الـ18 مقارنةً بالترتيب الـ19.

وقد لفتت أجيليتي النظر إلى نجاح نهج الحكومة الميسر للأعمال في جذب المستثمرين الدوليين، وتركّز جهودها الآن على تحديث العمليات التجارية التي تعزِّز الخبرة التكنولوجية لتحقيق النجاح الاقتصادي مستقبلًا، واعتبرت مصر واحدة من أفضل قصص النجاح في إفريقيا خلال السنوات الـ10 السابقة.