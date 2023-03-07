شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إتاحة نموذج امتحانات الثانوية العامة نهاية الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن آليات تصحيح أوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة، سيتم تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد MCQ بشكل إلكترونى بعيدًا عن العنصر البشرى، بالإضافة إلى أنه سيتم تصحيح إجابة الأسئلة المقالية من خلال نظام rubrics، كما سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح وفي حال وجود اختلاف بينهما في التصحيح يتم الرجوع لمصحح ثالث.

وأوضح أن هذه الآلية تضمن العدالة في التصحيح وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن الأسئلة ستقيس المستويات المعرفية المختلفة كالقدرات العقلية، ونواتج التعلم الحقيقية.

وأشار الوزير، خلال اجتماع مع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة تشتمل على أسئلة اختيار من متعدد MCQ بنسبة 85٪؜ والأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، كما أكد الوزير بأنه لا يوجد إلغاء للتشعيب فى الثانوية العامة، موضحًا أن التشعيب إلى علمى علوم أو علمى رياضة فى الشعبة العلمية مستمر.

وحول مقترح من بعض أعضاء اللجنة بتطوير آلية إرسال نتيجة الثانوية العامة إلكترونيًا لكل طالب، وعد الوزير بدراسة هذا المقترح ودراسة وضع آليات التنفيذ مع مركز التطوير التكنولوجى، إتاحة نموذج امتحانات الثانوية العامة نهاية الأسبوع الجارى.