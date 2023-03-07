شكرا لقرائتكم خبر عن القائد العام لشرطة دبى: العلاقة بين مصر والإمارات يربطها مصير واحد وقيادة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد القائد العام لشرطة دبى الفريق عبدالله خليفة المرى أن العلاقة بين الشعبين المصرى والاماراتى، علاقه شعب واحد ويربطهما مصير واحد وقيادة واحدة .

جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم على هامش أعمال القمة الشرطية العالمية في نسختها الثانية، والتي تستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 7 حتى 9 مارس الجاري

وقال المري إن عدد الدول المشاركة في النسخة الثانية وصل إلى إكثر من 50 دولة ،و 100 متحدث بالاضافة الى أكثر من 250 جهة عارضة من كبار المصنعين ومقدمي الخدمات العالميين والإقليميين لمختلف فئات المنتجات من دول العالم،. مشيرا إلى أن القمة ستناقش 5 محاور رئيسيه هي الحد الجريمه ، مؤتمر الادله الجنائيه الدولي مؤتمر المخدرات الدولي ، مؤتمر الطيران دون طيار ، الكلاب البوليسية .

وقال إن هناك العديد من الجنسيات المشاركة في هذه القمة حيث توجد تحديات كثيرة تواجه كل القيادات الشرطيه سواء كانت في منطقه الخليج او في الشرق الاوسط او في افريقيا واسيا واوروبا وامريكا، هذه التحديات سيتم طرحها في القمة العالمية الشرطية للوصول إلى أفضل الحلول والممارسات الموجوده.

واعتبر الفريق المري هذه القمة نقطه مهمة للتواجد والاطلاع على افضل الممارسات في محاربه ومكافحه الجريمة.

وحول استعداد القيادة العامة لشرطة دبي للنسخة الثالثة والتي ستعقد في شهر مارس من العام القادم أكد الفريق عبدالله المري أنه فى كل نسخة يتم طرح أفكار ورؤى وعلى أساسها يتم الاستعداد للنسخة التالية ،لذلك سيتم الانتظار لمعرفة الأفكار التي سيتم طرحها هذا العام والتحديات المطروحة لادراجها فى أجندة القمة الثالثة .

وتعد القمة الشرطية العالمية التي انطلقت فعاليتها اليوم الثلاثاء "الحدث الأول في العالم الذي يجمع نخبة من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها في مكان واحد، للتعاون وتبادل المعلومات وأحدث المستجدات في المجالات ذات الصلة، ومناقشة أبرز التحديات العالمية في مجال مكافحة الجريمة، وسبل تعزيز الأمان.

وقد عرضت الجهات الأمنية العالمية المشاركة في القمة أبرز ابتكاراتها في مجال انفاذ القانون وحماية المواطنين . ومن أبرزها ، لوحات المركبات الخاصة بالسيارات والتي يستحيل تزويرها خلال شركة تونجر الألمانية وهى مجموعة من لوحات المركبات التي تقوم بتصنعيها لعدد كبير من دول العالم ومن بينها مصر من خلال الشراكة المصرية الألمانية فى تصنيع اللوحات لتكون محلية 100%..حيث زينت اللوحة ( مصر ، و ط ن 111) دولاب العرض فى المعرض المصاحب للقمة العالمية الشرطية بالجناح الألماني.

كما عرضت احد الشركان طريقة ذكية متخصصة في تحليل البيانات وتحليل بصمة الوجه بطريقة ثلاثية الأبعاد والتي تساعد في تحديد المشتبه بهم في الأماكن العامة والمطارات وغيرها من الأماكن التي تحتمل اختفاء المتهمين وسط الحشود العامة عن طريق الذكاء الاصطناعي ، والتغطية الاستخباراتية المرئية من أجل استشراف المستقبل والتنبؤ الشرطي.

فيما عرضت احدي الشركات الصينية المشاركة ، منتجاتها من الروبوتات الذكية التي تساعد الشرطي في مهامه لاستكشاف المناطق والتعامل مع المناطق الخطرة ، و جميعها روبوتات مزودة بكاميرات مثبتة في المقدمة تتعامل من خلال أذرع تحكم وتحليل البيانات عن طريق الذكاء الاصطناعي .