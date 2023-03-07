شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع أعمال الإنشاء بمواقف شارع السودان وأسفل محور الفريق كمال عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال الإنشاء والتطوير الجارية بعددِ من المواقف الجديدة لكي تنضم لمنظومة المواقف التي نفذتها المحافظة، وذلك فى إطار مجهودات محافظة الجيزة لرفع كفاءة مواقف النقل الجماعي والقضاء على العشوائية.

وتفقد محافظ الجيزة موقف شارع السودان والمواقف الكائنة اسفل مسار محور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء بولاق الدكرور والدقى والعجوزة، كما شملت جولة المحافظ موقف مزلقان ناهيا حيث وجه المحافظ ببحث مخطط تطوير شامل لإقامة موقف لسيارات السرفيس لمنع إنتظار أى منها بشارع السودان لرفع كفاءة الحركة المرورية لكونه أحد المحاور الرئيسية بالمحافظة وتحقيق نهضة حضارية بمحيطه.

وشملت الجولة معاينة المحافظ أعمال الإنشاء الجارية بمواقف السرفيس أسفل محور الفريق كمال عامر في ضوء خطه استغلال الساحات والمسطحات الفضاء واقامه نقاط خدمبة عليها لمنع التعدي او استغلالها بصورة خاطئة من جانب المخالفين والمنشأت التجارية والتى شملت موقف سرفيس ناهيا ومن المقرر أن يستوعب 70 سيارة سرفيس وموقف أرض اللواء الحضاري لاستيعاب 200 سيارة أخرى والمجهزة بغرف الإدارة والمراقبة وبوابات للدخول والخروج وأكشاك وكافيتيريات ومناطق إستثمارية إلى جانب عدد من ساحات الإنتظار لتيسير حركة المرور بالمناطق المحيطة خاصة لكونها مناطق عالية الكثافة السكنية وتشهد حركة مرورية على مدار اليوم.

وكلف المحافظ برفع كفاءة أسوار العقارات والمنشأت والكبارى المحيطة بأعمال التطوير بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفع المخلفات وناتج أعمال التطوير اولاً بأول.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بمنع أى ممارسات عشوائية للمحال والأكشاك ورفع الإشغالات موجهاً بسرعة تشغيل سلالم المشاة الكهربائية والمصاعد والتى تمت صيانتها ورفع كفاءتها تلبية لرغبات المواطنين من أهالى المناطق المحيطة والتعاقد مع شركات أمن وصيانة للحفاظ عليها واستثمار كافة المساحات الفراغ لمنع إقامة أى انشطة عشوائية عليها مستقبلاً حفاظاً على الواجهة الحضارية المستهدفة من مشروعات التطوير.

واكد راشد على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وشركات المرافق للإنتهاء من أعمال نقل وتوصيل المرافق الجارى العمل بها لتمكين الشركات المنفذة من الإنتهاء من المشروعات وفق الجداول المحددة.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى و عبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور واللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة والمهندسة هويدا خالد، مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.